В Бурятии введут режим повышенной готовности на период новогодних праздников. Соответствующее распоряжение правительства Бурятии опубликовано на официальном сайте.
В документе говорится:
«Ввести с 20.00 часов 28 декабря 2024 года по 8.00 9 января 2025 года для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Республики Бурятия режим функционирования «Повышенная готовность»
Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти Республики Бурятия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований и организаций выполнить комплекс мероприятий, соответствующих режиму функционирования «Повышенная готовность».
Как сообщал «Байкал-Daily», мэрия Улан-Удэ уже назначила ответственных дежурных на новогодние каникулы.