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В Бурятии введут режим повышенной готовности

В Бурятии введут режим повышенной готовности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Режим будет действовать с 28 декабря по 9 января

В Бурятии введут режим повышенной готовности на период новогодних праздников. Соответствующее распоряжение правительства Бурятии опубликовано на официальном сайте.

В документе говорится:

«Ввести с 20.00 часов 28 декабря 2024 года по 8.00 9 января 2025 года для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Республики Бурятия режим функционирования «Повышенная готовность»

Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти Республики Бурятия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований и организаций выполнить комплекс мероприятий, соответствующих режиму функционирования «Повышенная готовность».

Как сообщал «Байкал-Daily», мэрия Улан-Удэ уже назначила ответственных дежурных на новогодние каникулы
повышенная готовность

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