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В Бурятии участковый помог пенсионеру с деменцией

В Бурятии участковый помог пенсионеру с деменцией
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Родственница мужчины поблагодарила полицейского

В полицию в Закаменском районе поступила благодарность от местной жительницы. Женщина выразила глубокую признательность участковому уполномоченному полиции Даниле Никкари.

Она рассказала, что 16 декабря в половине пятого утра услышала доносившиеся с улицы крики пожилого родственника, страдающего деменцией. По всей видимости, мужчина вышел из своей квартиры раздетым и бродил по городу. Увидев его в компании двух незнакомых ей людей, женщина вызвала полицию.

Оперативно на вызов отозвался участковый Данил Никкари. Он сам отвёз мужчину в больницу для госпитализации, а получив отказ, предупредил родственников и стал ожидать их приезда. Полицейский понимал: оставь он пенсионера одного в приёмном покое — и тот в любое время может вновь уйти и потеряться.

Далее сотрудник полиции вместе с прибывшими родственниками пожилого горожанина проехал на адрес его проживания.

- Несмотря на внутренние рабочие регламенты и загруженность на службе, Данил Сергеевич не оставил человека в беде. Им, действительно, руководит добропорядочность, отзывчивость и сочувствие. Глубоко ему признательна, - подчеркнула женщина.
полицейские участковые

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