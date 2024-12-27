В Бурятии участковый помог пенсионеру с деменцией

В полицию в Закаменском районе поступила благодарность от местной жительницы. Женщина выразила глубокую признательность участковому уполномоченному полиции Даниле Никкари.Она рассказала, что 16 декабря в половине пятого утра услышала доносившиеся с улицы крики пожилого родственника, страдающего деменцией. По всей видимости, мужчина вышел из своей квартиры раздетым и бродил по городу. Увидев его в компании двух незнакомых ей людей, женщина вызвала полицию.Оперативно на вызов отозвался участковый Данил Никкари. Он сам отвёз мужчину в больницу для госпитализации, а получив отказ, предупредил родственников и стал ожидать их приезда. Полицейский понимал: оставь он пенсионера одного в приёмном покое — и тот в любое время может вновь уйти и потеряться.Далее сотрудник полиции вместе с прибывшими родственниками пожилого горожанина проехал на адрес его проживания.- Несмотря на внутренние рабочие регламенты и загруженность на службе, Данил Сергеевич не оставил человека в беде. Им, действительно, руководит добропорядочность, отзывчивость и сочувствие. Глубоко ему признательна, - подчеркнула женщина.