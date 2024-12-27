27 декабря

26 декабря

Популярное

Герой России Балдан Цыдыпов возглавил департамент в Российском обществе «Знание»

Герой России Балдан Цыдыпов возглавил департамент в Российском обществе «Знание»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он стал ответственным за патриотическую работу

Герой России, служивший в воинской части в Бурятии, участник первого потока программы «Время героев» Балдан Цыдыпов занял должность директора департамента по патриотической работе в Российском обществе «Знание».

- В мае этого года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, - сообщается на сайте организации.

Балдан Цыдыпов отметил, что обучение в рамках программы даёт возможность получить востребованные знания в области управления и пройти стажировки в региональных и федеральных органах власти.

- Я горжусь, что здесь обучаюсь. Программа «Время Героев» - это возможность учиться у лучших педагогов, наставников, получать самые современные знания, работать над социальными, экономическими проектами в регионах, решая задачи, необходимые для развития территорий в интересах жителей, - сказал Балдан.

Балдан Цыдыпов добавил, что на своей новой должности - директора департамента по патриотической работе в Российском обществе «Знание», будет заниматься развитием этого направления с регионами и федеральными структурами.

Балдан Цыдыпов с весны 2022-го участвовал в спецоперации на Украине. Рискуя собой, он вместе товарищем Артёмом Дамбаевым спас 150 сослуживцев. Военный, которому на тот момент было 23 года, получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Боец перенёс 14 операций, включая ампутацию правой стопы.

В конце весны 2022 года глава Бурятии попросил президента поддержать представление о награждении военного званием Героя России. Путин, узнав о нём, это одобрил и ответил: «Поддерживаю». Вскоре Балдану вручили Золотую Звезду Героя.

Жители Бурятии и Забайкалья также добиваются присвоения звания Героя России посмертно Артёму Дамбаеву.

Справка:

Российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

Герой России военнослужащие спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии введут режим повышенной готовности
В Бурятии введут режим повышенной готовности
Общество, 27.12.2024
Режим будет действовать с 28 декабря по 9 января
В Бурятии участковый помог пенсионеру с деменцией
В Бурятии участковый помог пенсионеру с деменцией
Общество, 27.12.2024
Родственница мужчины поблагодарила полицейского
Стал известен график работы общественного транспорта в новогодние выходные в Улан-Удэ
Стал известен график работы общественного транспорта в новогодние выходные в Улан-Удэ
Общество, 27.12.2024
Большинство маршрутов будут работать по графику выходных
В центре Улан-Удэ откроют главную городскую ёлку
В центре Улан-Удэ откроют главную городскую ёлку
Общество, 27.12.2024
А ещё там устроят праздничное представление 
Сельчане в Бурятии пожаловались на опасные дороги
Сельчане в Бурятии пожаловались на опасные дороги
Общество, 27.12.2024
Люди заявили, что там нет ни асфальта, ни фонарей
В Бурятии простятся с выдающимся легкоатлетом
В Бурятии простятся с выдающимся легкоатлетом
Общество, 27.12.2024
Церемония прощания с Владимиром Цыреновым состоится 28 декабря
В Улан-Удэ пенсионерам приходится топить печку камнями и песком
В Улан-Удэ пенсионерам приходится топить печку камнями и песком
Общество, 27.12.2024
Они отдали 16 тысяч за некачественное топливо
В Бурятии изменится размер госпошлины за оружие
В Бурятии изменится размер госпошлины за оружие
Общество, 27.12.2024
Нововведения начинают действовать с самого начала 2025 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^