Герой России Балдан Цыдыпов возглавил департамент в Российском обществе «Знание»

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Российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.



В конце весны 2022 года глава Бурятии попросил президента поддержать представление о награждении военного званием Героя России. Путин, узнав о нём, это одобрил и ответил: «Поддерживаю». Вскоре Балдану вручили Золотую Звезду Героя Жители Бурятии и Забайкалья также добиваются присвоения звания Героя России посмертно Артёму Дамбаеву Российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

Герой России, служивший в воинской части в Бурятии, участник первого потока программы «Время героев» Балдан Цыдыпов занял должность директора департамента по патриотической работе в Российском обществе «Знание».- В мае этого года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, - сообщается на сайте организации.Балдан Цыдыпов отметил, что обучение в рамках программы даёт возможность получить востребованные знания в области управления и пройти стажировки в региональных и федеральных органах власти.- Я горжусь, что здесь обучаюсь. Программа «Время Героев» - это возможность учиться у лучших педагогов, наставников, получать самые современные знания, работать над социальными, экономическими проектами в регионах, решая задачи, необходимые для развития территорий в интересах жителей, - сказал Балдан.Балдан Цыдыпов добавил, что на своей новой должности - директора департамента по патриотической работе в Российском обществе «Знание», будет заниматься развитием этого направления с регионами и федеральными структурами.Балдан Цыдыпов с весны 2022-го участвовал в спецоперации на Украине. Рискуя собой, он вместе товарищем Артёмом Дамбаевым спас 150 сослуживцев. Военный, которому на тот момент было 23 года, получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Боец перенёс 14 операций, включая ампутацию правой стопы.