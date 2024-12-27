В селе Бурятии дети «выворачивают ноги» на катке

Местные жители потребовали закупить для него новые коньки
Жители села Турунтаево пожаловались на состояние коньков, которые сдают в прокат на местном катке. В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» заявили, что они «в ужасном состоянии».
- Крепления сломаны, шнурки короткие. Дети кататься не могут – ноги выворачивают, – посетовали сельчане.
Они поинтересовались, почему для проката не купят новый инвентарь, «ведь дети это наше будущее».
Председатель комитета по физической культуре и спорту и райадминистрации Сергей Брыков сообщил, что ревизия в пункте проката была накануне, 26 декабря. Каждый год в конце января комитет приобретает по 10 пар новых коньков, так что они, судя по всему, появятся только через месяц.
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