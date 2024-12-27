В Улан-Удэ «Гостеприимная Бурятия» вновь обновила свой образ

Теперь дама в синем

Специалисты улан-удэнского «Горсвета» переодели скульптуру «Гостеприимная Бурятия». Теперь она приветствует жителей и гостей Улан-Удэ в новом наряде. Световая проекция подчеркнула величие фигуры и «надела» на неё национальный дэгэл рода хонгоодор - традиционное бурятское платье.

«Скульптура встречает и провожает всех в синем одеянии с белым хадаком, олицетворяя чистоту помыслов, тепло и гостеприимство нашего народа, - сообщает пресс-служба мэрии. - С такими же светлыми, добрыми мыслями мы желаем всем встретить новый 2025 год!».

В мэрии отметили, что этот проект стал лауреатом Евразийской премии «Золотой Фотон» в номинации «Освещение ландшафтных зон и общественных пространств».



