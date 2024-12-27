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Стал известен график работы общественного транспорта в новогодние выходные в Улан-Удэ

Стал известен график работы общественного транспорта в новогодние выходные в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Большинство маршрутов будут работать по графику выходных

В администрации Улан-Удэ сообщили, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники.

Трамваи:

– 29 декабря – по графику воскресенья;
– 30 и 31 декабря – по графику субботы;
– в новогоднюю ночь по маршрутам № 1, 2, 4, 7, 8 будут курсировать по одному трамваю, которые завершат работу в 01:00;
– с 1 по 8 января – по графику воскресенья.

Муниципальные автобусы:

– 29 декабря: большинство маршрутов работает по воскресенью, кроме маршрута № 33А (будний день);
– 30 и 31 декабря: большинство маршрутов работает по субботе, кроме маршрута № 33А (будний день).

С 1 по 8 января: большинство маршрутов работает по графику воскресенья, но есть исключения:

- Маршруты № 134, 135 — по субботнему расписанию.
- Маршрут № 33А — по будничному расписанию.

В новогоднюю ночь МУП «Городские маршруты» пустит 14 автобусов ПАЗ по девяти маршрутам:

№ 1 (115 мкрн),
№ 2 (Бурвод, Мясокомбинат),
№ 3 (Восточный),
№ 10 (Аэропорт),
№ 16 «Квартал» (Забайкальский),
№ 17 (ст. Дивизионная, Комушка),
№ 37 (Верхняя Березовка),
№ 95 (Энергетик),
№ 135 (Звездный с заездом в Сосновый Бор).

По некоторым маршрутам (№№ 1, 2, 3, 10, 17) будет два автобуса, по остальным – один. Окончание работы автобусов по данным маршрутам 01:00 1 января 2025.

Как сообщал «Байкал-Daily», в новогоднюю ночь (с 23:00 31 декабря до 01:00 1 января) проезд в муниципальных автобусах и трамваях бесплатный.
Новый год общественный транспорт

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