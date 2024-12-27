За год спасатели байкальские спасатели провели 270 аварийно-спасательных работ

В 2024 году спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) провели 270 аварийно-спасательных и других неотложных работ. Они спасли 95 человек и оказали помощь 162 пострадавшим.Наиболее значимыми и трудоёмкими работами в отряде назвали мероприятия по оказанию адресной помощи людям, пострадавшим от паводка в Катангском районе Иркутской области. Также проведены сложные водолазные работы по поиску тела женщины, погибшей в результате ухода автомобиля под лёд на реке Витим.Кроме того, спасатели БПСО провели 570 профилактических мероприятий, охватив почти 24 тысячи человек.За 2024 год на контроле находилась 301 туристская группа (численностью 2 698 человек).- Особое внимание уделяется постоянному совершенствованию знаний, умений, приобретению новых навыков работы. В 2024 году 287 работников БПСО прошли профессиональную подготовку, переподготовку, получили дополнительное образование в центрах подготовках спасателей, образовательных организациях МЧС России и сторонних образовательных учреждениях. Проведено 14 учебно-тренировочных сборов, 26 учебно-тренировочных занятий, - отметили в БПСО.В сентябре на озере Хубсугул в Монголии спасатели Байкальского отряда участвовали в учебно-тренировочном сборе водолазов МЧС России и Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии. Состоялся обмен опытом проведения работ с использованием труда водолазов в области экологической безопасности водных объектов. Также проверили теоретические и практические занятия с личным составом отдельной спасательной бригады Монголии.В этом году Максим Кривошеев, спасатель международного класса Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда стал лучшим спасателем страны.Максим Кривошеев принял участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший спасатель МЧС России», который проводился в три этапа в рамках Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Он победил в двух этапах (отборочном и региональном) и был направлен на финальный, третий этап конкурса в городе Ногинск. Там занял первое место, набрав максимальное количество баллов и обогнав соперников с большим превосходством.- Хочется поблагодарить за сотрудничество коллег Главных управлений МЧС России по Иркутской области и Республике Бурятия, работников местных администраций, инспекторов ГИМС, огнеборцев пожарных служб, сотрудников полиции, национальных парков, а также всех неравнодушных людей, которые содействуют работе спасателей. Поздравляем коллег с Днём Спасателя Российской Федерации и всех-всех с наступающим Новым годом! – обратились в БПСО.