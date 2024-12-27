За год спасатели байкальские спасатели провели 270 аварийно-спасательных работ

В 2024 году спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) провели 270 аварийно-спасательных и других неотложных работ. Они спасли 95 человек и оказали помощь 162 пострадавшим.
Наиболее значимыми и трудоёмкими работами в отряде назвали мероприятия по оказанию адресной помощи людям, пострадавшим от паводка в Катангском районе Иркутской области. Также проведены сложные водолазные работы по поиску тела женщины, погибшей в результате ухода автомобиля под лёд на реке Витим.
Кроме того, спасатели БПСО провели 570 профилактических мероприятий, охватив почти 24 тысячи человек.
За 2024 год на контроле находилась 301 туристская группа (численностью 2 698 человек).
- Особое внимание уделяется постоянному совершенствованию знаний, умений, приобретению новых навыков работы. В 2024 году 287 работников БПСО прошли профессиональную подготовку, переподготовку, получили дополнительное образование в центрах подготовках спасателей, образовательных организациях МЧС России и сторонних образовательных учреждениях. Проведено 14 учебно-тренировочных сборов, 26 учебно-тренировочных занятий, - отметили в БПСО.
В сентябре на озере Хубсугул в Монголии спасатели Байкальского отряда участвовали в учебно-тренировочном сборе водолазов МЧС России и Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии. Состоялся обмен опытом проведения работ с использованием труда водолазов в области экологической безопасности водных объектов. Также проверили теоретические и практические занятия с личным составом отдельной спасательной бригады Монголии.
В этом году Максим Кривошеев, спасатель международного класса Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда стал лучшим спасателем страны.
Максим Кривошеев принял участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший спасатель МЧС России», который проводился в три этапа в рамках Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Он победил в двух этапах (отборочном и региональном) и был направлен на финальный, третий этап конкурса в городе Ногинск. Там занял первое место, набрав максимальное количество баллов и обогнав соперников с большим превосходством.
- Хочется поблагодарить за сотрудничество коллег Главных управлений МЧС России по Иркутской области и Республике Бурятия, работников местных администраций, инспекторов ГИМС, огнеборцев пожарных служб, сотрудников полиции, национальных парков, а также всех неравнодушных людей, которые содействуют работе спасателей. Поздравляем коллег с Днём Спасателя Российской Федерации и всех-всех с наступающим Новым годом! – обратились в БПСО.