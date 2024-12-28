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В Улан-Удэ проведут рождественский шахматный турнир

В Улан-Удэ проведут рождественский шахматный турнир
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он стартует 4 января

C 4 по 7 января в Улан-Удэ пройдёт шахматный турнир «Байкальские зори - Рождество». В его рамках проведут три соревнования.

В «турнире А» примут участие спортсмены 2015 года рождения и младше. Он состоится 4 января с 9:00 в шахматном клубе «Огонёк». В «турнире Б» сыграют шахматисты 2012-2014 годов рождения. Он также пройдёт 4 января в «Огоньке», начало регистрации в 13:00. Участие спортсменов младшего возраста в старшей группе («турнир Б») допускается, участие спортсменов старшего возраста в младшей группе («турнир А») не допускается.

«Турнир В» будет открытым. Участвовать могут спортсмены, имеющие код ФШР с рейтингом 1200 пунктов и выше. Соревнования начнутся 4 января с 10:30 в городском шахматном клубе. Все турниры будут проводится в формате личного зачёта по швейцарской системе.

Ориентировочное расписание туров следующее. «Турнир А и Б»: 4, 6 и 7 января – по 2 тура в день, 5 января – 3 тура. 7 января «турнир А» – начало в 10:00, закрытие и награждение – в 13:40, «турнир Б» – начало в 14:00, закрытие и награждение – в 17:30. «Турнир В»: 4, 6 и 7января – по два тура в день, 5 января – 3 тура в день. Со второго дня начало тура в 10:00. 7 января закрытие и награждение – в 15:00.

Предварительные заявки направляются на электронную почту: chessshcool@mail.ru. Количество мест ограничено. Призёры награждаются грамотами, медалями и денежными призами.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт шахматы

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