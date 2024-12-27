В горах Бурятии развернётся чемпионат России по скайраннингу

В Иркутской области началась регистрация на фестиваль скайраннинга «Black Lynx Fest» (возрастное ограничение: 0+). Спортивное мероприятие состоится в июле следующего года в посёлке Аршан в Тункинском районе Бурятии.Это уже пятые соревнования. В 2025 году они пройдут в статусе чемпионата России. В программе сразу два забега: на южную башню вершины Трёхглавая, которая, кстати, считается самой сложной гонкой России, и на пик Любви.На старт выйдут сильнейшие спортсмены страны. Поучаствовать могут и не профессионалы. Для них проработали более простые маршруты – например, по ущелью реки Кынгарги. А детям предстоит пробежать две дистанции: на 500 и 1000 метров.Также 2 января на горнолыжном комплекса «Олха» пройдёт первый в истории иркутского скайраннинга зимний забег «Black Lynx Sky Snow» (возрастное ограничение: 0+). Круг будет протяжённостью 5,5 километров с набором высоты в 333 метра. Спортсменам предстоит пробежать два круга. Об этом сообщает Тункинский национальный парк со ссылкой на директора фестиваля Виталия Чернова.