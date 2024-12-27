В Бурятии наградили команду «Абилимпикс» республики

В Улан-Удэ состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс — 2024».В этом году Бурятия продемонстрировала высокие результаты на чемпионате. Учащийся СОШ № 60 Баир Я. стал победителем в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Призёром, занявшим второе место в компетенции «Жестовое искусство», стал Алексей Гуренко, специалист Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.В министерстве образования и науки республики вручили награды и поздравили победителей и их наставников, отметив важность работы по профессиональной ориентации и подготовке таких специалистов. Также были вручены благодарственные письма педагогам, внёсшим значительный вклад в подготовку и сопровождение участников чемпионата:- Тенгайкин Евгений, преподаватель Бурятского республиканского информационно-экономического техникума, национальный эксперт и наставник победителя в компетенции «Сетевое и системное администрирование»;- Снегирёва Светлана, преподаватель республиканского многоуровневого колледжа, наставник участника в компетенции «Ногтевой сервис»;- Еланова Татьяна, руководитель центра «Профессионалы» Бурятского республиканского педагогического колледжа, наставник участника компетенции «Дошкольное воспитание»;- Аверьянова Марина, заведующая очным отделением Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права», наставник участника по компетенции «Торговое дело»;- Борсоева Роза, переводчик русского жестового языка Бурятского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», наставник призёра в компетенции «Жестовое искусство»;- Жданович Татьяна, преподаватель политехнического техникума, наставник участника в компетенции «Электромонтаж»;- Новицкий Роман, переводчик русского жестового языка Бурятского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;- Базарова Светлана, лидер сборной команды Республики Бурятия на национальном чемпионате «Абилимпикс» - 2024.