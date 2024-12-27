27 декабря

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В заповеднике Забайкалья на Новый год отметился колонок

В заповеднике Забайкалья на Новый год отметился колонок
Общество,  Фото:Сохондинский заповедник
Также на кадры фотоловушки попала норка

В Забайкалье фотоловушка Сохондинского заповедника запечатлела нового гостя, который пришёл пожелать хороших новогодних праздников. Это колонок в своём зимнем меху.

- Колонок (Mustela sibirica), млекопитающее семейства куньих имеет стройное, вытянутое тело на коротких ногах. Длина туловища 28–39 см, масса 650–820 г. Хвост длинный (13,5–18 см), пушистый. Уши широкие, слабо выступающие из меха. Мех густой, пушистый, но с довольно грубой остью. Окраска тела одноцветная: летом – темнее, желтовато-рыжая с землистым оттенком, зимой – светлее, яркая, золотисто-рыжая. На мордочке тёмная кофейно-бурая «маска», губы и подбородок белые, - сообщили в заповеднике.

В Забайкальском крае колонок отмечен во всех ландшафтных зонах. В тайге селится по долинам рек, вблизи озёр, кочковатых болот, на гарях, участках, заваленных буреломом, заросших кустарником. В лесостепи и степи предпочитает берёзовые колки и закустаренные берега водоёмов. Нередко колонка можно встретить в населённых пунктах, где он охотится на кроликов и домашнюю птицу, но также истребляет крыс и мышей.

Также на фотоловушке отметилась американская норка.

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