В Бурятии разыграли кубок по практической стрельбе

В Улан-Удэ завершился III кубок Бурятского регионального отделения Российского Союза боевых искусств по практической стрельбе. Он был посвящён воинам специальной военной операции.Как сообщили в БРО РСБИ, участие в соревнованиях приняли команды следственного комитета, судебных приставов, пограничников, ОМОН и СОБР, инкассаторов, прокуроров, депутатов, правительства и многих других структур и организаций.Победу в абсолютном командном зачёте одержала команда КФК-3. Второе место заняло МВД по Республике Бурятия. Командная бронза у сборной Бурятского госуниверситета.