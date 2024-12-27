В вузе Бурятии откроют обновлённый корпус

В Улан-Удэ корпус № 25 Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления откроется в начале нового учебного года. С 1 сентября студенты двух факультетов будут заниматься в просторных аудиториях.Как сообщили в вузе, факультеты компьютерных наук и технологий, экономики и управления обретут новый дом. Этого события ждали все, для коллектива ВСГУТУ открытие 25-го корпуса – большой праздник и повод для радости.- 25-й корпус 1969 года постройки, здание кирпичное и находится в хорошем состоянии. Мы провели капитальный ремонт, реконструкцию комнат, из небольших сделали просторные лекционные аудитории. Здание соответствует всем строительным нормам, - заявил куратор реконструкции, проректор по учебной работе Анатолий Грешилов.Преимуществом этого учебного корпуса станет наличие компьютерных классов. На каждого студента предусмотрена рабочая площадь размером в 15 кв. м.