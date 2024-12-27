В Бурятии 101-летний ветеран передал медаль в музей

Почётный гражданин Республики Бурятия и Тункинского района, ветеран Великой Отечественной войны Пётр Степанович Демин передал в музей «Природы и Человека» Тункинского национального парка памятную медаль «В ознаменование 140-летия со дня рождения И.В. Сталина» Михаила Фёдоровича Кожевина.В своём выступлении Пётр Демин подчеркнул, что передача памятной медали даёт началу подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией и символизирует уважение к памяти ветеранов и признание их заслуг перед Родиной. Пётр Степанович призвал коллектив ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» начать работу по выпуску книги памяти с именами лесников, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.Как сообщили в нацпарке, Михаил Фёдорович Кожевин – ветеран войны и труда, участник исторического Парада Победы. Он 25 лет был бессменным директором лесхоза Тункинского района, затем трудился главным лесничим, инженером по технике безопасности. Под его руководством коллектив лесхоза становился одним из передовых в районе и неоднократно выходил победителем соцсоревнований.Одной из главных задач Михаил Кожевин считал готовность своих подразделений к пожароопасному периоду, и в те годы количество пожаров в Тунке было минимальным. Все производственно-хозяйственные работы лесного хозяйства района выполнялись в срок. Велась огромная работа по восстановлению лесов, только в Зун-Муринском лесничестве ежегодно засаживалось 100−150 га леса. Работниками лесничества выполнялись плановые задания по сбору грибов, ягод, орехов, сосновых и берёзовых почек, заготовке леса.- Михаил Федорович требовательный, чуткий и опытный руководитель-наставник ценил в людях честность и обязательность. Всю свою жизнь фронтовик Кожевин прожил под девизом: «Охранять природу – значит охранять Родину», - отметили в Тункинском нацпарке.