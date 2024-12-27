27 декабря

26 декабря

Популярное

В Забайкалье столетие отпраздновал ветеран Великой Отечественной

В Забайкалье столетие отпраздновал ветеран Великой Отечественной
Общество,  Фото:Нерчинский социально-реабилитационный центр
В Нерчинске поздравили с вековым юбилеем Ивана Убейкобылина

25 декабря в Забайкалье свой столетний юбилей отметил Иван Григорьевич Убейкобылин, получатель социальных услуг Нерчинского социально-реабилитационного центра «Гарант». Этот знаменательный день стал поводом для торжественных поздравлений от администрации центра, руководства Нерчинского района и представителей власти края.

В центре с утра для Ивана Григорьевича создали праздничную обстановку, подарили красивые подарки, повара для юбиляра испекли сладкий пирог. Затем уважаемого юбиляра чествовали в Нерчинской районной администрации, где собрались все желающие поздравить юбиляра. Ему вручили поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Забайкальского края. В тёплой атмосфере, под звуки музыки и песни, Иван Григорьевич принимал поздравления от многочисленных гостей.

Иван Григорьевич родился в селе Пены Беловского района Курской области. Тяжёлое детство, начавшееся с потери родителей в 12 лет, не сломило его. В 1937 году он переехал с семьёй старшего брата в Чернышевский район Забайкальского края. После окончания семилетки, в 1942 году, был призван на военную службу. Участвовал в строительстве укрепрайонов в Монгольской Народной Республике, а в августе-сентябре 1945 года – в боевых действиях на Восточном фронте. Демобилизовался в 1946 году по состоянию здоровья.

- Всю свою жизнь Иван Григорьевич посвятил работе на железной дороге, пройдя путь до начальника станции. Его жизнь – пример самоотверженности и гражданской активности. На собственные средства он построил памятник основателю Нерчинска Петру Бекетову, создал детскую площадку и неоднократно жертвовал средства на благотворительность, в том числе на восстановление Бутинского дворца. За многолетний труд и вклад в развитие региона Иван Григорьевич награждён орденом «За заслуги перед Читинской областью» и удостоен звания «Почётный гражданин Нерчинска», - сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.
Забайкальский край юбилей долгожитель

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии наградили лучших в сфере культуры
В Бурятии наградили лучших в сфере культуры
Общество, 27.12.2024
В республике подвели культурные итоги 2024 года
Трамваи в Улан-Удэ встали в предновогодних пробках
Трамваи в Улан-Удэ встали в предновогодних пробках
Общество, 27.12.2024
Горожан заверили, что скоро всё «устаканится»
В селе Бурятии дети «выворачивают ноги» на катке
В селе Бурятии дети «выворачивают ноги» на катке
Общество, 27.12.2024
Местные жители потребовали закупить для него новые коньки
Всего 1% улан-удэнцев будут отдыхать 28 декабря
Всего 1% улан-удэнцев будут отдыхать 28 декабря
Общество, 27.12.2024
Для остальных горожан это обычный рабочий день
В Тулуне засыпали стихийные горки на дорогах
В Тулуне засыпали стихийные горки на дорогах
Общество, 27.12.2024
На одном из таких мест дети устроили опасные покатушки
В Бурятии введут режим повышенной готовности
В Бурятии введут режим повышенной готовности
Общество, 27.12.2024
Режим будет действовать с 28 декабря по 9 января
В Бурятии участковый помог пенсионеру с деменцией
В Бурятии участковый помог пенсионеру с деменцией
Общество, 27.12.2024
Родственница мужчины поблагодарила полицейского
Стал известен график работы общественного транспорта в новогодние выходные в Улан-Удэ
Стал известен график работы общественного транспорта в новогодние выходные в Улан-Удэ
Общество, 27.12.2024
Большинство маршрутов будут работать по графику выходных
В центре Улан-Удэ откроют главную городскую ёлку
В центре Улан-Удэ откроют главную городскую ёлку
Общество, 27.12.2024
А ещё там устроят праздничное представление 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^