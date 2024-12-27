В Забайкалье столетие отпраздновал ветеран Великой Отечественной

25 декабря в Забайкалье свой столетний юбилей отметил Иван Григорьевич Убейкобылин, получатель социальных услуг Нерчинского социально-реабилитационного центра «Гарант». Этот знаменательный день стал поводом для торжественных поздравлений от администрации центра, руководства Нерчинского района и представителей власти края.В центре с утра для Ивана Григорьевича создали праздничную обстановку, подарили красивые подарки, повара для юбиляра испекли сладкий пирог. Затем уважаемого юбиляра чествовали в Нерчинской районной администрации, где собрались все желающие поздравить юбиляра. Ему вручили поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Забайкальского края. В тёплой атмосфере, под звуки музыки и песни, Иван Григорьевич принимал поздравления от многочисленных гостей.Иван Григорьевич родился в селе Пены Беловского района Курской области. Тяжёлое детство, начавшееся с потери родителей в 12 лет, не сломило его. В 1937 году он переехал с семьёй старшего брата в Чернышевский район Забайкальского края. После окончания семилетки, в 1942 году, был призван на военную службу. Участвовал в строительстве укрепрайонов в Монгольской Народной Республике, а в августе-сентябре 1945 года – в боевых действиях на Восточном фронте. Демобилизовался в 1946 году по состоянию здоровья.- Всю свою жизнь Иван Григорьевич посвятил работе на железной дороге, пройдя путь до начальника станции. Его жизнь – пример самоотверженности и гражданской активности. На собственные средства он построил памятник основателю Нерчинска Петру Бекетову, создал детскую площадку и неоднократно жертвовал средства на благотворительность, в том числе на восстановление Бутинского дворца. За многолетний труд и вклад в развитие региона Иван Григорьевич награждён орденом «За заслуги перед Читинской областью» и удостоен звания «Почётный гражданин Нерчинска», - сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.