Усть-Ордынских старшеклассников наградили медалями «За проявленное мужество»

В Иркутской области наградили школьников памятными медалями Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество». В церемонии приняли участие сенатор Совета Федерации РФ Сергей Брилка, министр образования региона Максим Парфенов, начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области Людмила Храменкова, родители юных героев.Памятные медали получили трое одиннадцатиклассников из посёлка Усть-Ордынский: Роман М., Игорь Х. и Макар Х. В январе 2024 года подростки спасли пятилетнего мальчика, оказавшегося на улице без верхней одежды. Ребёнок не смог сообщить своего адреса. Школьники, быстро и правильно оценив ситуацию, укутали малыша в куртку, которую снял с себя Роман, и на руках доставили в ближайшую больницу.Медаль вручили ученику средней школы № 5 г. Усолья-Сибирского Роману Л. Пятнадцатилетний Роман задержал возле торгового центра мужчину, укравшего сумки. Подросток догнал нарушителя, остановил, обездвижил и вызвал полицию. Оказалось, что 49-летний мужчина ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.- Это традиционная награда Совета Федерации, которая была учреждена 11 лет назад. И вот уже 11-й год мы вручаем награды за проявленное мужество детям со всей страны, которые в разных обстоятельствах проявили свою отвагу и помогли людям в трудных ситуациях. И практически каждый год среди награждаемых есть представители Иркутской области, – отметил Сергей Брилка.Родителям юных героев вручили благодарственные письма министерства образования Иркутской области. Министр образования региона Максим Парфенов поблагодарил родителей, а также учителей и руководителей образовательных организаций за воспитание детей.Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, всего в 2024 году медалью «За проявленное мужество» были отмечены пять школьников региона. Ранее на торжественной церемонии в Совете Федерации награду вручили ученику четвёртого класса школы № 12 г. Байкальска Радомиру К., который помог правоохранительным органам раскрыть преступление.