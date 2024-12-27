27 декабря

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Студенты Бурятии завоевали бронзу в конкурсе молодёжных медиацентров

Студенты Бурятии завоевали бронзу в конкурсе молодёжных медиацентров
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Участие принимали более 330 медиацентров из 70 субъектов России

В Бурятии состоялось награждение медиацентра «МедиаРост», который занял почётное третье место в номинации «Лучший проект в социальных сетях» среди молодёжных медиацентров системы среднего профессионального образования России. В данном достижении приняли участие студенты третьего курса Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова: Дмитрий Осоров и Булат Балданов, работающие под руководством Саяны Ширеторовой.

В министерстве образования и науки РБ поздравили команду медиацентра с этим значимым достижением, подчеркнув их вклад в развитие современных медиапроектов и активное участие молодёжи в жизни образовательного сообщества.

- Необходимо отметить, что подготовка к конкурсу заняла несколько месяцев и потребовала значительных усилий от всей команды. Участники прошли через множество этапов работы, включая съёмки, монтаж и редактирование текстов, - сообщили в ведомстве.

В конце июля была подана заявка на конкурс, в котором приняли участие более 330 медиацентров из 70 субъектов Российской Федерации. Работы участников оценивало экспертное жюри.

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