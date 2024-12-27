Театр «Байкал» даст концерт в Москве

Ежегодно театр «Байкал» представляет в Москве праздничный концерт, отражающий самобытные традиции и культуру бурят, с песнями, танцами, играми, конкурсами и благопожеланиями.В программе, которую коллектив представит 3 марта в концертном зале «Москва», будут представлены танцы, песни и музыка, красочные костюмы и украшения бурятского народа, национальные игры hээр шаалган и шагай. В антракте в фойе концертного зала зрители могут потанцевать ёхор.Представление пройдёт 3 марта в 19:00. Место - концертный зал «Москва» (большой зал).