Театр «Байкал» даст концерт в Москве

Мероприятие состоится в марте
Ежегодно театр «Байкал» представляет в Москве праздничный концерт, отражающий самобытные традиции и культуру бурят, с песнями, танцами, играми, конкурсами и благопожеланиями.
В программе, которую коллектив представит 3 марта в концертном зале «Москва», будут представлены танцы, песни и музыка, красочные костюмы и украшения бурятского народа, национальные игры hээр шаалган и шагай. В антракте в фойе концертного зала зрители могут потанцевать ёхор.
Представление пройдёт 3 марта в 19:00. Место - концертный зал «Москва» (большой зал).
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