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Театр «Байкал» даст концерт в Москве

Театр «Байкал» даст концерт в Москве
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие состоится в марте

Ежегодно театр «Байкал» представляет в Москве праздничный концерт, отражающий самобытные традиции и культуру бурят, с песнями, танцами, играми, конкурсами и благопожеланиями.

В программе, которую коллектив представит 3 марта в концертном зале «Москва», будут представлены танцы, песни и музыка, красочные костюмы и украшения бурятского народа, национальные игры hээр шаалган и шагай. В антракте в фойе концертного зала зрители могут потанцевать ёхор.

Представление пройдёт 3 марта в 19:00. Место - концертный зал «Москва» (большой зал).


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театр "Байкал" концерт

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