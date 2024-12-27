В Бурятии наградили лучших в сфере культуры

26 декабря в Улан-Удэ прошла торжественная церемония награждения государственными и ведомственными наградами Республики Бурятия по итогам 2024 года.Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, благодарственное письмо главы Республики Бурятия вручили Доржиевой Оюне.Медаль за заслуги перед Республикой Бурятия присудили Лыксокову Баясхалану, члену Бурятского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз Художников России».Юбилейной медали «85 лет Победе на Халхин-Голе» удостоены:- Попова Наталья, заместитель председателя комитета культуры и искусств – начальник отдела искусств, народного творчества и образования министерства культуры Республики Бурятия;- Цырендоржиев Бэлигто, начальник отдела музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов;- Дубровин Дмитрий, главный специалист отдела культурно-массовых мероприятий ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества»;- Санжеева Наталья, главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности и народного творчества ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества»;- Жалсанова Бутит, директор ГАУК РБ «Государственный архив Республики Бурятия»;- Барданов Нима, главный архивист отдела публикации документов ГАУК РБ «Государственный архив Республики Бурятия»;- Соснина Мария, главный архивист отдела публикации документов ГАУК РБ «Государственный архив Республики Бурятия»;- Шаповал Евгений, начальник отдела информационных архивных технологий ГАУК РБ «Государственный архив Республики Бурятия»;- Малханов Александр, заместитель директора ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества», плюс благодарственное письмо главы РБ.Памятный знак Монголии за личный вклад в развитие и расширение монголо-советской и монголо-российской дружбы и сотрудничества вручили Доржиеву Сергею, заместителю директора ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества».Почётной грамотой правительства РБ наградили:- Данилову Марию, преподавателя классического танца ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский хореографический колледж имени Л.П.Сахьяновой и П.Т.Абашеева»;- Ци-ю-фа Татьяну, художественного руководителя отдела культурно-досуговой деятельности и народного творчества ГАУК Республики Бурятия «Республиканский центр народного творчества»;- Кожевникову Ольгу, главного библиотекаря абонемента отдела обслуживания пользователей ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»;- Никитина Вадима, младшего научного сотрудника естественно-научного центра ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»;- Павлова Дмитрия, преподавателя ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского».Почётной грамоты Республики Бурятия удостоены:- Сандакова Сэсэг, заведующая сектором консервации библиотечных фондов отдела редких книг и книжных памятников ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»;- Полетаева Наталья, заведующая отделом - центром обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» плюс благодарственное письмо министра культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие инклюзивных творческих лабораторий и многолетний плодотворный труд;- Жамбалов Балдан, главный библиотекарь отдела автоматизации библиотечно-библиографических процессов государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Национальная библиотека Республики Бурятия»;- Халматова Елена, заведующая архивохранилищем отдела ГАУК РБ «Государственный архив Республики Бурятия»;- Алагуева Инга, преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»;- Борисова Анна, заместитель директора по научно-методической работе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Колледж искусств им. П.И. Чайковского».Почётное звание «Заслуженный артист Республики Бурятия Республики Бурятия» присвоено Доржиеву Дашиниме, артисту высшей категории Автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр имени Хоца Намсараева».Почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» присвоено:- Малатхаевой Алевтине, главному специалисту отдела культурно-массовых мероприятий ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества»;- Бальчуговой Елене, преподавателю ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И.Чайковского»;- Жилинскому Виктору, преподавателю классического танца государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Бурятский республиканский хореографический колледж имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева»;- Аюшеевой Баярме, заведующей сектором учёта государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия»;- Ринчиновой Виктории, преподавателю государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Колледж искусств имени П.И. Чайковского».Благодарственное письмо сенатора Российской Федерации вручили Хубитуевой Дугарме, главному хранителю ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия».Почётная грамота министерства культуры Российской Федерации досталась Дугаровой Альбине, директору ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества».Благодарственным письмом министра культуры Республики Бурятия за достигнутые успехи по реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере креативных индустрий и реализацию творческих проектов школы креативных индустрий «Байкал-АРТ» при колледже искусств им. П.И. Чайковского в 2024 году наградили руководителя школы Доржиеву Эльвиру.Почётную грамоту министерства культуры РБ получили:- Богомазов Максим, член Бурятского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз Художников России»;- Раднаев Юрий, член Бурятского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз Художников России»;- Воронцова Любовь, член Бурятского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз Художников России».