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В Бурятии изменится размер госпошлины за оружие

В Бурятии изменится размер госпошлины за оружие
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нововведения начинают действовать с самого начала 2025 года

В управлении Росгвардии по Бурятия сообщили, что с 1 января 2025 года изменятся размеры госпошлины за предоставление государственных услуг в сфере оборота оружия.

- В соответствии с федеральным законом от 29 октября 2024 г. № 362 - ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 1 ст. 333.33 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие повышение размеров государственных пошлин, взимаемых в рамках предоставления государственных услуг в сферах оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности, которые вступают в силу с 1 января 2025 года, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь государственная пошлина за предоставление лицензий на лицензируемые виды деятельности составит 15000 рублей, за внесение изменений в реестр лицензий – 7000 рублей и 1500 рублей, за продление срока действия лицензии – 1500 рублей.

Вместе с тем госпошлина при оформлении разрешительных документов в сфере оборота оружия за выдачу лицензии составит 5000 рублей, за выдачу (продление срока действия) лицензии и выдачу (выдачу взамен ранее выданного) разрешения – 1000 рублей, за переоформление лицензии и разрешения – 500 рублей.

Одновременно с этим, начиная с 1 января 2025 года, вводится изменение размера государственной пошлины с учётом применения коэффициента 0,5 в отношении граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами в местах традиционного проживания, и лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, а также обеспечивающих (обеспечивавших) выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Поправочный коэффициент применяется при предоставлении соответствующих подтверждающих документов посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или на личном приёме в подразделениях лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии.

Росгвардия оружие

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