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В микрорайоне Улан-Удэ открылся детский сад

В микрорайоне Улан-Удэ открылся детский сад
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Новое здание взамен аварийных корпусов появилось в Шишковке

В четверг, 26 декабря, в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие детского сада на 240 мест в микрорайоне Шишковка. На строительство было выделено более 466 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, воспитанников и коллектив учреждения поздравил глава Бурятии.

- Поздравляю родителей, детей с тем, что у нас ещё один новый детский сад. Всё для того, чтобы дети могли хорошо расти, развиваться, чтобы были открыты все дороги в жизни, - отметил Алексей Цыденов.

Здание детского сада двухэтажное. В каждой групповой ячейке предусмотрена раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санитарный узел. Также обустроены помещения для занятий с детьми: музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда, кабинет психолога, помещение пищеблока.

Новое здание появилось на месте двух аварийных, впоследствии снесённых. Данный детсад является структурным для школы № 48, корпус которой расположен в непосредственной близости.

- Сад – это такое место, где детишки проводят практически весь день, поэтому здесь такая атмосфера, чтобы каждый малыш бежал с радостью сюда, зная, что его встретят и любящие воспитатели, и маленькие друзья. А мы постарались сделать так, чтобы каждому ребёнку было комфортно и уютно в детском садике. Я уверен, что у нас это получилось, - поздравил присутствующих мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Здание оборудовано инженерными сетями тепло-, водо-, электроснабжения, системами водоотведения, автоматической системой пожарной сигнализации. Произведено благоустройство территории, установлены площадки для контейнеров ТБО, выполнено ограждение по периметру территории.

- Родительская общественность выражает огромную благодарность и признательность за такой новогодний подарок нашим детям и микрорайону в целом. Нельзя не отметить, что данный корпус является социально значимым объектом в нашей инфраструктуре. Здесь созданы прекрасные условия для гармоничного развития детей. Мы, родители, всегда являемся опорой и помощниками в общем деле образования и воспитания учащихся и подрастающего поколения, - сказала родитель одного из воспитанников Ирина Смолина.

Бурятия детский сад строительство Улан-Удэ

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