В Улан-Удэ водителям напомнили об ответственности за езду вне ледовых переправ

В Улан-Удэ водителям напомнили о несанкционированном выезде автомобилей на лёд реки Селенга.Бурятская транспортная прокуратура совместно с Улан-Удэнским инспекторским участком Центра ГИМС МЧС России по Бурятии провели профилактические мероприятия в сфере соблюдения требований законодательства о безопасности движения на внутреннем водном транспорте в межнавигационный период 2024-2025 годы.Водителей предупредили об административной ответственности за выезд на лёд вне установленных для этого мест.Горожанам вручили информационные памятки о необходимости соблюдения требований безопасности на водных объектах, провели профилактические беседы, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура