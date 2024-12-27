В Улан-Удэ водителям напомнили об ответственности за езду вне ледовых переправ

На Селенге прошло профилактическое мероприятие
В Улан-Удэ водителям напомнили о несанкционированном выезде автомобилей на лёд реки Селенга.
Бурятская транспортная прокуратура совместно с Улан-Удэнским инспекторским участком Центра ГИМС МЧС России по Бурятии провели профилактические мероприятия в сфере соблюдения требований законодательства о безопасности движения на внутреннем водном транспорте в межнавигационный период 2024-2025 годы.
Водителей предупредили об административной ответственности за выезд на лёд вне установленных для этого мест.
Горожанам вручили информационные памятки о необходимости соблюдения требований безопасности на водных объектах, провели профилактические беседы, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
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