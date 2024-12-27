В Улан-Удэ открыли цех технического обслуживания трамваев

После капитального ремонта

26 декабря в муниципальном унитарном предприятии «Управление трамвая» заработал отремонтированный цех технического обслуживания

«Это первый капитальный ремонт с момента открытия, – сообщил в соцсетях Сергей Гашев, первый вице-мэр столицы Бурятии. - Строители демонтировали старые смотровые канавы и металлические эстакады, установив вместо них новые. Теперь это новый, современный, тёплый цех».

По словам Гашева, трамвайная инфраструктура – сложный механизм, включающий в себя множество элементов: пути, системы энергоснабжения и, конечно же, сами вагоны. От того, насколько качественно будет выполнен ремонт подвижного состава, зависит бесперебойность работы. Ведь поломка одного трамвая может нарушить график движения всей сети. А обеспечить высокое качество ремонта возможно лишь в условиях современного, чистого цеха.

«Улучшаем и рельсовое хозяйство, – поделился Гашев. - Этим летом на Элеваторе капитально отремонтировали и выпрямили трамвайные пути на переезде по проспекту 50-летия Октября. На пяти переездах установлены резинокордовые настилы, которые помогают сглаживать уровень и предотвращают разрушение асфальта рядом с путями».

Летом 2025 года в ходе ремонта автодороги на улице Бабушкина строители заменят 180 метров рельсошпальной решетки и выровняют переезд возле «Дома торговли». Определено 17 участков с высокой интенсивностью движения – свыше 1000 автомобилей в час пик. На их ремонт мэрия будет делать упор.