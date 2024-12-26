В Бурятии резко вырос интерес к Гарри Поттеру

В Дальневосточном федеральном округе вырос спрос на продукцию из вселенной «Гарри Поттера» (12+). Это не удивительно, поскольку в предновогодние дни людям хочется чудес и немного волшебства. Занятное исследование представили эксперты «Авито» (материал есть в распоряжение «Байкал-Daily»).По данным Авито, в декабре продажи товаров с тематикой Гарри Поттера на платформе в ДФО выросли на 15% по сравнению с ноябрём. Жители округа покупали конструкторы и «волшебные палочки» в два раза чаще, а продажи серии книг Дж. К. Роулинг увеличились на 23%.- В Бурятии доступна полная серия 2007 года выпуска за 4300 рублей. Это самая низкая цена на серию на Дальнем Востоке. Жители республики также продают томики на английском языке, - отмечают эксперты.Кроме того, один из улан-удэнцев выставил на продажу автограф с Дэниэлом Редклиффом, который сыграл Гарри Поттера в кинофраншизе. По его словам, актёру он писал прямиком в Англию в разное время. А ответные письма приходили с фото и автографом. За один экземпляр продавец просит четыре тысячи рублей.Некоторые продают различные коллекционные предметы, такие как: тематическая музыкальная шкатулка, лего-конструктор или даже тематический клатч ручной работы.