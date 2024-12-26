В Улан-Удэ спрос на долгосрочную аренду жилья за год вырос на 8%

В Улан-Удэ спрос на долгосрочную аренду жилья в за год вырос на 8%. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Авито Недвижимость» (есть в распоряжении «Байкал-Daily»).Эксперты подвели предварительные итоги 2024 года на рынке долгосрочной аренды жилья в России. Средняя стоимость таких объектов по России составила 30 тысяч рублей. Что касается Улан-Удэ, то в среднем снять квартиру на длительный срок обойдётся в 32 тысячи рублей.Спрос на долгосрочную аренду квартир относительно 2023 года в среднем по стране вырос на 10%. Положительная динамика наблюдается почти во всех городах исследования, наибольший рост спроса зафиксирован в Томске (+14%), Сочи, Екатеринбурге и Москве (+13% в каждом), в Ижевске (+12%), а также в Улан-Удэ (+8%).- Во многом рост интереса к долгосрочной аренде в 2024 году связан с решением части потенциальных покупателей жилья временно отложить приобретение недвижимости — в условиях текущих рыночных ставок по ипотеке россияне занимают выжидательную позицию и делают выбор в пользу аренды, - отмечает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.Дешевле всего снять жилье в Брянске (16 тысяч рублей) и Калуге (19 тысяч рублей). Самые высокие цены наблюдались в Москве (70 тысяч рублей), Сочи (42 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (37 тысяч рублей), Казани (35 тысяч рублей).