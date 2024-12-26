Жительнице Бурятии помогли зарегистрировать часть дома на ребёнка

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина помогла в восстановлении имущественных прав ребёнка.- В конце ноября ко мне обратилась женщина с просьбой помочь её несовершеннолетней дочери. После развода с мужем они заключили соглашение о разделе недвижимости, согласно которому часть дома мужа должна была перейти в собственность ребёнка, - рассказывает уполномоченный.При попытке зарегистрировать право собственности возникли сложности — судебный пристав района наложил арест на имущество бывшего супруга из-за его задолженности перед банком. Даже после погашения долгов снять ограничения самостоятельно женщине не удалось.- Тогда женщина обратилась ко мне за помощью. Подключили к решению вопроса главного судебного пристава - руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии Петра Ертанова. Благодаря совместным усилиям нам удалось успешно решить эту проблему, - продолжила Наталья Ганькина.На сегодня права ребёнка на недвижимость полностью восстановлены.