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Жительнице Бурятии помогли зарегистрировать часть дома на ребёнка

Жительнице Бурятии помогли зарегистрировать часть дома на ребёнка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За помощью женщина обратилась к детскому омбудсмену

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина помогла в восстановлении имущественных прав ребёнка.

- В конце ноября ко мне обратилась женщина с просьбой помочь её несовершеннолетней дочери. После развода с мужем они заключили соглашение о разделе недвижимости, согласно которому часть дома мужа должна была перейти в собственность ребёнка, - рассказывает уполномоченный.

При попытке зарегистрировать право собственности возникли сложности — судебный пристав района наложил арест на имущество бывшего супруга из-за его задолженности перед банком. Даже после погашения долгов снять ограничения самостоятельно женщине не удалось.

- Тогда женщина обратилась ко мне за помощью. Подключили к решению вопроса главного судебного пристава - руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии Петра Ертанова. Благодаря совместным усилиям нам удалось успешно решить эту проблему, - продолжила Наталья Ганькина.

На сегодня права ребёнка на недвижимость полностью восстановлены.
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