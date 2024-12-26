В улан-удэнской канализации нашли... запчасть от «Жигулей»

Оборудование «Водоканала» не пострадало

26 декабря в одной из канализационных насосных станций улан-удэнского «Водоканала» произошёл необычный инцидент.

«Забился насос! При его чистке был извлечён бачок смывателя от автомобиля «Жигули», сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты «Водоканала» уже извлекли предмет и проверили состояние своего оборудования.

«Напоминаем, что такие случаи могут привести к сбоям в работе системы и затоплениям, – отметили в пресс-службе предприятия. - Пожалуйста, будьте внимательны и не выбрасывайте в канализацию предметы, которые могут вызвать засоры».



Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре в канализацию смыли чайник.

Если у вас есть информация или вы стали свидетелем подобных инцидентов на сетях водоотведения, сообщайте в «Водоканал» по телефонам 44-00-00, 44-10-33.