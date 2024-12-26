На маршрутках и автобусах это никак не отразится
В эту пятницу, 27 декабря, в центре Улан-Удэ ограничат движение транспорта. Речь об участке на улице Банзарова – от Шмидта до Смолина.
Причина тому – обновление коммунальной инфраструктуры в Советском районе, сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Работы продлятся ориентировочно до начала марта.
Полного перекрытия улицы не будет – только отдельных полос. Схема движения общественного транспорта никак не изменится. Автомобилистов призвали быть внимательными и по возможности заранее выбирайте пути объезда этого участка.
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На маршрутках и автобусах это никак не отразится
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