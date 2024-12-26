В Бурятии отца-алиментщика приговорили к исправительным работам

39-летнего жителя Гусиноозёрска, уклоняющегося от уплаты алиментов, приговорили к исправительным работам.В судебном заседании установлено, что в 2015 году решением суда мужчину обязали выплачивать сыну алименты в размере1/4 части всех видов заработка. Однако горе-отец эти обязательства не исполнял, за что его привлекали к административной ответственности. За весь период он перечислил на содержание ребёнка лишь 16 тысяч рублей. Задолженность по уплате алиментов превысила 814 тысяч рублей.- Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Теперь из заработной платы осуждённого будут удерживаться причитающиеся сыну деньги.