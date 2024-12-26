26 декабря

25 декабря

Популярное

В Бурятии отца-алиментщика приговорили к исправительным работам

В Бурятии отца-алиментщика приговорили к исправительным работам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина задолжал сыну более 800 тысяч рублей

39-летнего жителя Гусиноозёрска, уклоняющегося от уплаты алиментов, приговорили к исправительным работам.

В судебном заседании установлено, что в 2015 году решением суда мужчину обязали выплачивать сыну алименты в размере1/4 части всех видов заработка. Однако горе-отец эти обязательства не исполнял, за что его привлекали к административной ответственности. За весь период он перечислил на содержание ребёнка лишь 16 тысяч рублей. Задолженность по уплате алиментов превысила 814 тысяч рублей.

- Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Теперь из заработной платы осуждённого будут удерживаться причитающиеся сыну деньги.

алименты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отца-алиментщика приговорили к исправительным работам
В Бурятии отца-алиментщика приговорили к исправительным работам
Общество, 26.12.2024
Мужчина задолжал сыну более 800 тысяч рублей
Улан-удэнцы рассказали, что сильнее всего их бесит в Новый год
Улан-удэнцы рассказали, что сильнее всего их бесит в Новый год
Общество, 26.12.2024
Горожан раздражают фейерверки, реклама, незваные гости и пьяницы
В Бурятии сельчане остались без бензина
В Бурятии сельчане остались без бензина
Общество, 26.12.2024
Его продажу в Курумкане приостановили
В Забайкалье осуждённые возвели ледяной Кремль
В Забайкалье осуждённые возвели ледяной Кремль
Общество, 26.12.2024
Они участвуют в конкурсе ледяных скульптур
На севере Бурятии людям предоставили участки после вмешательства прокуратуры
На севере Бурятии людям предоставили участки после вмешательства прокуратуры
Общество, 26.12.2024
Прокуратура внесла представление в районную администрацию
Бурятский лама рассказал о снах, предвещающих беременность и смерть
Бурятский лама рассказал о снах, предвещающих беременность и смерть
Общество, 26.12.2024
А ещё он объяснил, какое животное дарует спящему благословение Будды
В Улан-Удэ на праздниках будут круглыми сутками убирать улицы
В Улан-Удэ на праздниках будут круглыми сутками убирать улицы
Общество, 26.12.2024
Их пообещали постоянно подсыпать и чистить от снега
Жителей Бурятии призывают не рубить ёлки в лесу
Жителей Бурятии призывают не рубить ёлки в лесу
Общество, 26.12.2024
Лесники проводят предновогодние рейды
«За Россию! За Путина!»: Китаец из Улан-Удэ уехал на СВО
«За Россию! За Путина!»: Китаец из Улан-Удэ уехал на СВО
Общество, 26.12.2024
Он отправился на спецоперацию добровольцем
Штурмовики из Бурятии пленили шестерых солдат ВСУ
Штурмовики из Бурятии пленили шестерых солдат ВСУ
Общество, 26.12.2024
Военнослужащие захватили противника во время разведки боем
Жительнице Бурятии отказались отменить плату за отопление
Жительнице Бурятии отказались отменить плату за отопление
Общество, 26.12.2024
Ради этого она даже дошла до Верховного суда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^