Улан-удэнцы рассказали, что сильнее всего их бесит в Новый год

В преддверии Нового года представители сервиса SuperJob решили узнать, что больше всего раздражает жителей столицы Бурятии в праздничную ночь. Как выяснилось, 21% – шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра, 11% – однообразные телевизионные программы и обилие рекламы, 10% – множество нетрезвых людей и 4% – всеобщее стремление к празднованию.По 2% недовольны обильными застольями, приводящими к перееданию и недосыпу, 1 из 100 жалеет, что новогодняя ночь заканчивается очень быстро, ещё 1% в праздник страдает от одиночества.Кроме того, работающих улан-удэнцев бесят загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохая погода, незваные гости, усталость от подготовки к Новому году, ужасное настроение и суета. А вот 30% респондентов признались, что их ничто не раздражает и они просто наслаждаются праздником.