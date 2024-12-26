В Забайкалье осуждённые возвели ледяной Кремль

Они участвуют в конкурсе ледяных скульптур
Осуждённые колонии-поселения при исправительной колонии №1 в Нерчинске построили из снега и льда копию московского Кремля. Фото опубликовала пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.
В учреждении прошёл новогодний конкурс «Ледяные фигуры». Подготовку к нему начали с первых дней зимы. Осуждённые сами разработали макеты фигур и накапливали снег.
- Так, на территории учреждения постепенно возник сказочный городок. В его изготовлении приняли участие шесть осуждённых, - рассказали в УФСИН.
Конкурс «Ледяные фигуры» проводится ежегодно. Творческие работы осуждённых в начале следующего года оценит жюри из числа администрации учреждения.
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