На севере Бурятии новогодний конкурс обернулся скандалом



В Северо-Байкальском районе, как и во многих других, в начале декабря объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление (возрастное ограничение – 0+). Различные бюджетные учреждения – больницы, школы, детсады и т.д. – украшали фасады и окна своих зданий к предстоящему празднику и Рождеству.



Фото с ними принимали в районных группах в Telegram. Победителей должны были определить по количеству реакций на снимке. Им пообещали дипломы и денежные премии: 30 тысяч рублей – за первое место, 20 000 – за второе и 10 000 – за третье.



Однако при подведении итогов на севере республики выявили накрутку реакций. Виной всему – подписчики с премиум-подпиской, которые могут ставить сразу несколько реакций на один пост. Потому определить победителя таким образом невозможно, пояснили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».



Всего в конкурсе участвовало 30 учреждений и организаций. Глава района Игорь Пухарев нашёл выход из ситуации – он решил увеличить призовой фонд вдвое – до 120 тысяч и распределить между всеми деньги поровну – каждому конкурсанту достанется по 4000 рублей.



