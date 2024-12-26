В Бурятии определили лучших дартсменов

В Бурятии разыграли кубок федерации дартс республики. Соревнования прошли в Улан-Удэ с 21 по 22 декабря.Как сообщили в федерации, в микстах победила команда «МММ» в составе Молонова Намсарая, Могоева Зорика и Цыренжаповой Марианы. Второе место заняли братья Трескины Александр и Юрий с напарницей Баклашовой Еленой. Третье место досталось команде РКБ «Семашко» в составе Эрдынеева Алексея, Субанакова Игоря и Гармаевой Светланы.В одиночном разряде среди мужчин победу одержал Пунцуков Мунко из Иволгинского района. Второе место занял Базаров Энхэ из Курумканского района. Третье место досталось Эрдыниеву Алексею. Среди женщин на высоте оказались Митупова Баярма из Забайкальского края, Эрдынеева Алла из Иволгинского района и Максимова Дарима из Тункинского района.В «Кубке Надежды» победил Алдар Дармаев. А победителем «Булл Мэргэн» стал Мунко Пунцуков.Отдельное уважение заслуживают юные спортсмены, показавшие отличные результаты в своих возрастных категориях.В категории девушек 11-13 лет лидерами стали:1 место - Екатерина А. (Улан-Удэ),2 место - Ольга Б. (Кижинга),3 место - Айлана Ц. (Кижинга),4 место - Арюна Н. (Кижинга).В категории юношей 11-13 лет почётные места заняли:1 место - Сергей П. (Кижинга),2 место - Кирилл Н. (Кижинга),3 место - Бальжинима Б. (Кижинга),4 место - Аюр М. (Улан-Удэ).У девушек 14-17 лет лучшими стали представительницы Улан-Удэ:1 место – София Ч.,2 место – Алена Е.,3 место – Александра А.Призовые места у юношей 14-17 лет заняли:1 место - Денис Г. (Улан-Удэ),2 место - Данил К. (Улан-Удэ),3 место - Аюша П. (Иволга).