В заповеднике Забайкалья подвели итоги года

В Забайкальском крае научные сотрудники Даурского заповедника рассказали об исследованиях, которые проводились в течение года в охранной зоне заповедника, заказниках федерального значения «Долина дзерена» и «Цасучейский бор», а также на сопредельных участках Монголии, входящих в состав международного заповедника «Даурия». Мероприятие прошло в рамках семинара с участием научных сотрудников и инспекторов.
Териологи Юрий Баженов и Вадим Кирилюк доложили о том, как чувствуют себя мелкие и крупных млекопитающие, например, тарбаганы, косули и дзерены. По словам Юрия Баженова, на территории заказника «Долина дзерена» и Даурского заповедника в начале прошлого года обитало примерно 10 000 сурков. Восстановление численности краснокнижного грызуна идёт медленно, примерно на 10-14 % в год, но в целом это соответствует среднестатистическим показателям, которые наблюдались на других территориях. Однако точно сказать, на сколько в этом году прибыло в семействах сурков, пока нельзя. Работы по уточнению численности ещё ведутся. Отметим, что восстановление численности сурков стало возможным благодаря созданию особо охраняемых природных территорий и мерам защиты, которые предпринимаются сотрудниками заповедника.
Что касается косуль в Цасучейском бору, то показатели падают. Как показали недавние учёты, их количество составляет чуть больше 6 000 особей. По мнению Вадима Кирилюка, основной причиной снижения численности являются многолетняя засуха и последствия лесных пожаров. В Цасучейском бору фрагментарно происходит восстановление леса после пожаров, а большие его участки превращаются в степь. На протяжении длительного времени в бору лежал упавший горельник, служивший укрытием для косули. Валежник также способствовал росту травы и лучшим всходам сосны и осины. Однако в последние пять лет лес полностью очистили от таких завалов, и открытые большие площади стали подвержены палящему солнцу летом и пронизывающему ветру зимой. В результате остепнения территорий косуля стала уходить за пределы бора, в места, где есть лес.
Также снижается численность обыкновенной лисицы, зайца-толая, корсака. Правда их число чуть выше границы нижней плотности, но тенденция к уменьшению все равно существует. Специалисты связывают происходящее с малокормностью, аномальной жарой и наличием эпизоотий. В отличие от этих зверей волк чувствует себя получше. Пережив период депрессии, серые хищники уравновесили количество членов своих стай.
С дзеренами ситуация иная. Учёты, проведённые в июне и сентябре 2023 года, показали, что на подведомственных заповеднику территориях обитало примерно 4 000 особей. В 2024 году в аналогичный период - 12 950 животных. Поскольку учёты были проведены до захода мигрирующих из Монголии животных, то можно сказать, что данные цифры показывают количество особей местной группировки дзеренов.
Орнитолог Олег Горошко рассказал о состоянии популяций краснокнижных пернатых, на которые очень сильно влияют климатические изменения. Так, если наступление влажного периода резко повлияло на численность зимующих монгольских жаворонков, причём в отрицательную сторону, то на околоводных и водоплавающих, наоборот, сказалось положительно. В результате зимой 2023-2024 года было зафиксировано всего около 2 000 жаворонков.
С другой стороны, порадовали водоплавающие. Так, гуси сухоносы побили собственный рекорд и, начиная с 1990 годов, впервые их количество в период линьки достигло 2 600 птиц. Таким образом, Торейские озера на период смены оперенья гусей сухоносов становятся важнейшим в целом по России. Удивили также колпицы. В июле этого года в районе Торейских озер насчитали 533 особи, в то время как в предыдущие годы более 40 птиц этого вида не отмечалось.
Что касается реликтовой чайки, то надежды на то, что восстанавливающиеся Торейские озера помогут им вновь выводить потомство в этом году, не оправдались. Острова на озёрах единственные гнездовые места, где птицы чувствуют себя спокойно. Реликтовые чайки начали гнездиться на Барун-Торее летом 2022 года. Однако в этом году вывести птенцов им не удалось. Как говорит Олег Горошко, скорее всего, шторм смыл гнезда с яйцами и выводками.
Всего же учёты показали, что Барун-Торей в качестве дома признали более 50 тысяч водоплавающих и околоводных птиц, среди которых свыше 8,5 тысяч особей 20 краснокнижных видов.
Ботаник Татьяна Ткачук рассказала об исследованиях, которые проводились в монгольском заказнике «Угтам». Данные работы проводились для понимания того, какие места выбирают для обитания дрофы. Также учёная подробно остановилась на забайкальском эндемике – тюльпане одноцветковом. В этом году было найдено ещё одно место, где произрастает данный вид. Таким образом, теперь установлены четыре точки, где можно увидеть тюльпан. Однако не во всех местах краснокнижник чувствует себя хорошо. На участках произрастания цветка, где производится сельскохозяйственная деятельность, растения поедаются и вытаптываются скотом. Например, это происходит в урочище Малый Батор, где повреждена подавляющая часть растений (86,5 %). В следствие воздействия скота плодоносящих тюльпанов в этом месте нет. Следовательно, можно утверждать, что в урочище краснокнижник находится под угрозой и необходимо принимать меры, чтобы он вовсе не исчез.
- Такие семинары-совещания, с одной стороны, позволяют инспекторам быть в курсе результатов научных исследований своих коллег. С другой стороны, научные сотрудники подсказывают, на что следует обращать внимание при наблюдении за природой, почему так важна фиксация тех или иных явлений и как они влияют в целом на природные процессы, - подытожили в пресс-центре заповедника.