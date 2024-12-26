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Жителей Бурятии призывают не рубить ёлки в лесу

Жителей Бурятии призывают не рубить ёлки в лесу
Общество,  Фото:РАЛХ
Лесники проводят предновогодние рейды

Перед Новым годом республиканское агентство лесного хозяйства напомнило жителям Бурятии о запрете рубок деревьев.

- Незаконная рубка деревьев, ущерб от которой составил больше 5 000 рублей, влечёт уголовную ответственность, как и нелегальная заготовка сырорастущих лесных насаждений. Гражданин, совершивший правонарушение, выплачивает не только штраф, но и ущерб, причинённый лесному фонду. Мы убедительно просим жителей и гостей Бурятии беречь нашу природу и соблюдать установленные правила, - призвали в отделе административной практики и контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству.

Сотрудники лесничеств и лесхозов проводят беседы с населением и раздают памятки, в которых прописаны правила нахождения в лесах.

О незаконных действиях, несанкционированном выбросе отходов и нелегальных рубках леса можно сообщить по телефону горячей линии 20-44-44. Звонки принимаются анонимно.

Новый год елка

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