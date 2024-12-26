В вузе Иркутска открыли детсад для детей студентов

Комнату матери и ребёнка и группу кратковременного пребывания детей открыли в Иркутском национальном исследовательском техническом университете 24 декабря. Проект стал возможен благодаря финансовой поддержке министерства образования РФ, а также партнёров вуза. Грант в размере свыше 2 млн 380 тысяч рублей, ИрНИТУ выиграл на всероссийском конкурсе «Помоги маме учиться», который реализуется в рамках Года семьи.
Новое пространство расположено на первом этаже Е-корпуса. В комнате матери и ребёнка предусмотрены санузлы, зоны для отдыха и кормления. В этом месте также можно переодеть или умыть малыша, разогреть смесь.
Группа кратковременного пребывания детей оборудована игровыми и развивающими зонами, где ребятам будет интересно провести время. Есть сухой бассейн и небольшие спортивные объекты. Оставить ребёнка под присмотром опытного воспитателя можно до четырёх часов. Локация будет доступна к посещению уже с середины января 2025 года.
- Актуальность создания комнаты матери и ребёнка и группы кратковременного пребывания детей подтверждена опросом. В настоящее время в браке состоит 241 студент ИрНИТУ, родителями являются свыше 70 человек, - сообщили в вузе.
Напомним, что подобный мини-детский сад с комнатой матери и ребёнка недавно открыли в Чите.