На юге Бурятии продолжается ремонт моста через Джиду

Работы ведутся в селе Михайловка
В Закаменском районе Бурятии, в селе Михайловка продолжается работа по устройству опор нового моста. Капитальный ремонт моста через реку Джида идёт по графику.
В настоящее время специалисты завершили бетонирование двух опор из 11 запланированных. Активные работы строители ведут на опорах 2, 3, 6 и 4. Также осуществляется установка бездонного ящика, изготовление тела каркаса и каркаса ригеля моста.
- Капитальный ремонт моста улучшит и обеспечит безопасность передвижения для жителей Михайловки и Закаменского района. Работы выполняются с соблюдением всех необходимых стандартов и технологий, что гарантирует долговечность и надёжность конструкции, - отметили в администрации Закаменского района.
Напомним, протяжённость нового моста составит 186 метров. На нём установят освещение, оборудуют барьерным и пешеходным ограждением, тротуарами.
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