На юге Бурятии продолжается ремонт моста через Джиду

В Закаменском районе Бурятии, в селе Михайловка продолжается работа по устройству опор нового моста. Капитальный ремонт моста через реку Джида идёт по графику.В настоящее время специалисты завершили бетонирование двух опор из 11 запланированных. Активные работы строители ведут на опорах 2, 3, 6 и 4. Также осуществляется установка бездонного ящика, изготовление тела каркаса и каркаса ригеля моста.- Капитальный ремонт моста улучшит и обеспечит безопасность передвижения для жителей Михайловки и Закаменского района. Работы выполняются с соблюдением всех необходимых стандартов и технологий, что гарантирует долговечность и надёжность конструкции, - отметили в администрации Закаменского района.Напомним, протяжённость нового моста составит 186 метров. На нём установят освещение, оборудуют барьерным и пешеходным ограждением, тротуарами.