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В Бурятии сельчане остались без бензина

В Бурятии сельчане остались без бензина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его продажу в Курумкане приостановили

Жителей Курумкана предупредили, что на одной из местных автозаправок приостановлена реализация бензина марок Аи-92 и Аи-95. Сейчас на АЗС заправляют только экстренные службы района.

- Бензовозы не успевают завозить топливо, – сообщили в группе «Курумкан-инфо.24/7».

Там добавили, что бензовоз ожидается к вечеру 26 декабря или ночью. Дизельное топливо в наличии есть. 
бензин АЗС Курумканский район

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