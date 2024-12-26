В Бурятии сельчане остались без бензина

Жителей Курумкана предупредили, что на одной из местных автозаправок приостановлена реализация бензина марок Аи-92 и Аи-95. Сейчас на АЗС заправляют только экстренные службы района.- Бензовозы не успевают завозить топливо, – сообщили в группе «Курумкан-инфо.24/7».Там добавили, что бензовоз ожидается к вечеру 26 декабря или ночью. Дизельное топливо в наличии есть.