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В Улан-Удэ на праздниках будут круглыми сутками убирать улицы

В Улан-Удэ на праздниках будут круглыми сутками убирать улицы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их пообещали постоянно подсыпать и чистить от снега

На предстоящих новогодних праздниках сотрудники комбината по благоустройству будут работать круглосуточно. Они, в частности, займутся уборкой снега и наледи с дорог, тротуаров и других общественных территорий.

Особое внимание пообещали уделить расчистке и подсыпке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и лестниц. Жителей и гостей Улан-Удэ призвали быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Сообщать о неочищенных территориях, сломанных ограждениях и дорожных знаках горожане могут, позвонив в диспетчерскую КБУ по телефонам 380-838 и 379-646

благоустройство улица подсыпка песком

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