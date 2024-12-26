В Улан-Удэ на праздниках будут круглыми сутками убирать улицы

Их пообещали постоянно подсыпать и чистить от снега
На предстоящих новогодних праздниках сотрудники комбината по благоустройству будут работать круглосуточно. Они, в частности, займутся уборкой снега и наледи с дорог, тротуаров и других общественных территорий.
Особое внимание пообещали уделить расчистке и подсыпке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и лестниц. Жителей и гостей Улан-Удэ призвали быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
Сообщать о неочищенных территориях, сломанных ограждениях и дорожных знаках горожане могут, позвонив в диспетчерскую КБУ по телефонам 380-838 и 379-646
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