Стали известны участники фестиваля Забайкалья и Донбасса

Он начнётся 5 января

В Забайкальском крае пройдёт III рождественский фестиваль «Донбасс. Забайкалье. Вместе». С 5 по 22 января он соберёт известных академических и рок-исполнителей, современных поэтов. Об этом рассказали 25 января в ходе пресс-конференции информагентства ТАСС, посвящённой этому событию.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов принял участие в обсуждении в режиме видеоконференции. Он отметил, что фестиваль направлен на поддержку жителей Донбасса.

- В конце года мы все верим в преображение, обновление – все это дает нам музыка и встречи, где можно познакомиться с творчеством великих артистов, где через музыку и поэзию мы вместе можем прочувствовать атмосферу и понять, что мы одна семья, – сказал Осипов. - Фестиваль «Донбасс. Забайкалье. Вместе» стал для нас именно такой площадкой.

Пётр Лундстрем, скрипач и один из организаторов пояснил, что фестиваль будет музыкально-поэтическим.

- Помимо классической музыки будет мощная часть – выступление рок-группы «Алиса», которая приедет в Забайкалье впервые с 2008 года. В Чите прозвучит новый альбом рок-группы – «Гойда», – отметил он.

Как сообщал «Бакал-Daily», «Алиса» выступит хедлайнером фестиваля. Концерт пройдёт 22 января.

Пётр Лундстрем уточнил, что все участники фестиваля, поэты и музыканты связаны с Донбассом: кто-то оттуда родом, кто-то периодически выступает перед бойцами СВО «за лентой», кто-то в госпиталях в тылу. Для каждого участника фестиваля в нём есть что-то родное.

Лундстрем сообщил, что в 2025 году фестиваль посетят группа «Аффинаж» и рэп-исполнитель Ричард Семашков (РИЧ). Также на фестивале выступят луганская поэтесса Елена Заславская, журналист Наталья Осипова, поэт Дмитрий Филиппов и автор-исполнитель Александр Дадали.

Кроме того, по словам губернатора Осипова, самым важным компонентом фестиваля будет посещение его участниками разных населённых пунктов региона.

- Понятно, что много будетв Чите, в столице Забайкальского края, но помимо этого будет, как всегда, активный проезд по районам, по населенным пунктам. В этом году это будут Хилок, Домна, Тарбагатай, Петровск-Забайкальский, - сказал он.

Фестиваль проводят в регионе с 2023 года. За два года в Забайкалье выступили группы «Джанго», «Калинов Мост», «Зверобой», «Ва-банкъ», «СерьГа», поэты Анна Ревякина, Анна Долгарева, Игорь Караулов, Дмитрий Артис, а также солисты творческой мастерской Леонида Лундстрема.



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