25 декабря

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В Бурятии верующих призывают сделать 100 тысяч простираний

В Бурятии верующих призывают сделать 100 тысяч простираний
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Простирание очищает карму», - отмечают в дацане

С 25 ноября 2024 года до 14 марта 2025 года для всех верующих была объявлена акция: 100 000 мургэл, рассказали в Курумканском дацане. Любой желающий может присоединиться к ней, только нужно вести индивидуальный подсчёт. Верующих призывают совершить простирания в преддверии Нового лунного года.

- Простирания (мургэл) можно делать в любое удобное время и в любом количестве. Это самая большая добродетель, которую можно совершить телом и очистить грехи его за уходящий год, а также заложить самые весомые позитивные причины на наступающий. Простирание очищает карму, т.е. значительно смягчает или полностью убирает многие проблемы или страдания, которые могут нам встретиться. Например, попадание в несчастный случай, болезнь и т.д., - рассказал настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов)

Он отметил, что нужно завести специальную тетрадь для записи количества простираний и ежедневно вести подсчёт.

- Это ещё и очень хорошее физическое упражнение. При достаточном количестве вполне заменит любой тренажёрный зал или занятие фитнесом. Мургэл можно рассматривать с духовной стороны, можно и с лечебной. Противопоказанием могут быть только сильное физическое истощение, какие-нибудь боли и высокое давление. Во всех остальных случаях мургэл показан, - продолжил настоятель дацана.

Совершённые подсчитанные простирания нужно записывать до 13 марта. Потом подвести итог.

- Это количество сообщите нам, и мы сосчитаем общее количество. И так хотим довести до 100 000, может до 1 млн или ещё больше. Также каждый может поставить себе такую цель. Например, Лама Цонкапа сделал 3,5 млн простираний, - сообщил он об условиях акции.

На 24 декабря в Курумканском дацане сделано 20 153 простирания.


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