25 декабря

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В Улан-Удэ штрафы для безбилетников хотят повысить в 10 раз

В Улан-Удэ штрафы для безбилетников хотят повысить в 10 раз
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Решение принято для поддержки муниципального транспорта

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 декабря депутаты Улан-Удэнского горсовета одобрили повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2025 года.

Проезд в маршрутках и автобусах будет стоить 36 рублей (дороже на 6 рублей, сейчас 30 рублей). Поездка в трамвае обойдётся в 33 рубля (дороже на 8 рублей, сейчас стоит 25).

Также скорректированы цены на проездной. Стоимость проездных билетов по автобусам составит 1800 для граждан и 900 рублей для школьников. А по трамваям – 1980 и 900 рублей соответственно.

Аргументы для повышения тарифов на проезд традиционные: увеличение МРОТ, рост цен на ГСМ, материалы и запчасти.

В свою очередь, перевозчики просили об ещё больших цифрах: они предлагали повышение цен до 35 рублей в трамваях и до 40 – в маршрутках и автобусах. Однако в итоге к сессии пришли с неким компромиссным решением.

- Текущее решение не только не простое, оно ещё никого не устраивает. Для пассажиров это большой рост, а для транспортных предприятий – недостаток, - прокомментировал председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.

На сегодняшний день перевозку пассажиров осуществляют 12 частных перевозчиков и МУП «Городские маршруты». Бурдиков подчеркнул, что и «Городским маршрутам», и МУП «Управление трамвая» необходимо повышать экономическую эффективность. «Без этого никакой рост тарифа нас не спасёт», - подчеркнул он.

Основная проблема муниципальных предприятий транспорта – острый дефицит кадров: сейчас потребность составляет 134 водителя. К тому же, в следующем году заканчивается срок гарантийного обслуживания 129 автобусов большого и среднего классов. Соответственно, расходы на ремонт и техобслуживание лягут непосредственно на МУП «Городские маршруты».

- Экономически обоснованный тариф МУП «Городские маршруты» на перевозку пассажиров составляет 97 рублей, по межмуниципальным маршрутам – 153 рубля, - озвучил на сессии представитель комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.

Одним из источников пополнения бюджета планируют сделать штрафы за безбилетный проезд. Изменения предлагается внести в республиканский закон об административных правонарушениях в 2025 году. В случае одобрения поправок «зайцев» будет ждать штраф в размере 1000 рублей. Это в десять раз больше нынешнего уровня, который составляет 100 рублей. Следить за пассажирами будут кондукторы и контролёры. Полученные средства пойдут в казну города – на развитие общественного транспорта.
штраф общественный транспорт

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