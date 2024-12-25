Житель Забайкалья перепутал чемоданы и забрал чужой с бриллиантовым кольцом и валютой

К транспортным полицейским в Чите обратился житель Удмуртии, прилетевший авиарейсом из Новосибирска. Он не смог найти свою ручную кладь.По его словам, в утерянном чемодане находились кольцо с бриллиантом и наличные деньги в валюте.- Сотрудники полиции сработали слаженно и оперативно. В течение короткого времени им удалось выяснить, что другой пассажир, житель Забайкалья, летевший тем же рейсом, по ошибке забрал чужой чемодан, который внешне был совершенно идентичен его собственному. После этого он выехал в Забайкальский район, - сообщили в Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте.Всё окончилось благополучно. Сотрудники транспортной полиции вернули чемодан со всем содержимым владельцу.