Ушла из жизни заслуженный работник здравоохранения Бурятии Валентина Усольцева

На 77-м году ушла из жизни Усольцева Валентина Петровна, заслуженный работник здравоохранения Бурятии. Об этом сообщили в Закаменской центральной районной больнице.Валентина Петровна родилась 21 октября 1948 года в городе Городок (нынешний Закаменск). Окончила Ачинское медицинское училище в Красноярском крае по специальности фельдшер-акушер.В 1971 году начала трудовую деятельность фельдшером отделения скорой помощи Закаменской центральной районной больницы. С 1974 года являлась членом профсоюзного комитета больницы.В ноябре 1982 года переведена фельдшером по гражданской обороне.По производственной необходимости неоднократно направлялась на работу в отделение переливания крови, диетсестрой в пищеблок.На всех постах Валентина Петровна работала с энтузиазмом и доброжелательно относилась к больным и к своим коллегам-медикам.В 2004 году назначена заместителем главного врача по мобилизационной работе и гражданской обороне.Её труд высоко оценён правительством. В 1998 году Валентине Петровне Усольцевой присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия». Она награждена знаками «Почётный донор России», «Отличник гражданской обороны», «Отличник санитарной обороны».Активное участие принимала в общественной жизни больницы и Закаменского района, участвовала в театральной самодеятельности.Валентина Петровна была всегда доброй, отзывчивой. Всегда всем помогала. Никому не отказывала в помощи тем, кто обращался. Особенно чуткой была в оказании медицинской помощи.Валентина Петровна воспитала двух дочерей Светлану и Наталью. У неё остались четверо внуков и пятеро правнуков.Прощание состоялось 21 декабря в Закаменске.