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Ушла из жизни заслуженный работник здравоохранения Бурятии Валентина Усольцева

Ушла из жизни заслуженный работник здравоохранения Бурятии Валентина Усольцева
Общество,  Фото:Закаменская ЦРБ
Ей было 76 лет

На 77-м году ушла из жизни Усольцева Валентина Петровна, заслуженный работник здравоохранения Бурятии. Об этом сообщили в Закаменской центральной районной больнице.

Валентина Петровна родилась 21 октября 1948 года в городе Городок (нынешний Закаменск). Окончила Ачинское медицинское училище в Красноярском крае по специальности фельдшер-акушер.

В 1971 году начала трудовую деятельность фельдшером отделения скорой помощи Закаменской центральной районной больницы. С 1974 года являлась членом профсоюзного комитета больницы.

В ноябре 1982 года переведена фельдшером по гражданской обороне.

По производственной необходимости неоднократно направлялась на работу в отделение переливания крови, диетсестрой в пищеблок.

На всех постах Валентина Петровна работала с энтузиазмом и доброжелательно относилась к больным и к своим коллегам-медикам.

В 2004 году назначена заместителем главного врача по мобилизационной работе и гражданской обороне.

Её труд высоко оценён правительством. В 1998 году Валентине Петровне Усольцевой присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия». Она награждена знаками «Почётный донор России», «Отличник гражданской обороны», «Отличник санитарной обороны».

Активное участие принимала в общественной жизни больницы и Закаменского района, участвовала в театральной самодеятельности.

Валентина Петровна была всегда доброй, отзывчивой. Всегда всем помогала. Никому не отказывала в помощи тем, кто обращался. Особенно чуткой была в оказании медицинской помощи.

Валентина Петровна воспитала двух дочерей Светлану и Наталью. У неё остались четверо внуков и пятеро правнуков.

Прощание состоялось 21 декабря в Закаменске.

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