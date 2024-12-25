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Улан-удэнцы не хотят киснуть дома в новогодние праздники

Улан-удэнцы не хотят киснуть дома в новогодние праздники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство работающих горожан мечтают о путешествии

Только 34% жителей столицы Бурятии хотят провести предстоящие новогодние каникулы в родном городе. Большинство же – 62% – мечтают о путешествии. Среди первых – преимущественно мужчины, среди вторых преобладают женщины.

Сильнее всего наши земляки рвутся в Санкт-Петербург и Москву – их выбрали по 14% горожан. На втором месте – Сочи (9%). О желании посетить Карелию в праздники заявили 5%. Ещё по 3% хотят в Калининград, на Байкал и в Крым, а по 2% мечтают побывать на Алтае, в Казани, Краснодаре и городах Золотого кольца.

Представительницы прекрасной половины предпочли бы съездить в российскую и северную столицы и Калининград. Сильный же пол грезит о Сочи и Байкале. Таковы результаты очередного предновогоднего опроса от сервиса SuperJob.
Новый год праздники путешествие

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