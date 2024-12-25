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Колония в Улан-Удэ распахнула двери для родственников осуждённых

Колония в Улан-Удэ распахнула двери для родственников осуждённых
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Состоялся день открытых дверей

В улан-удэнской исправительной колонии №8 состоялся день открытых дверей для родственников осуждённых.

Встретиться с близкими смогли осуждённые с высокими показателями в производственной и трудовой деятельности, а также проявившие активность в различных воспитательных мероприятиях и показывающие «положительную динамику в поведении».

Родственникам рассказали об условиях содержания осуждённых. Сотрудники колонии провели экскурсию по территории колонии и показали его ключевые объекты. Так, родственники смогли посетить спортивный зал, библиотеку и комнату истории учреждения.



Также им показали видеопрезентацию «Наши будни», позволяющей ближе познакомиться с повседневной жизнью осуждённых.

- По завершении экскурсии родственники выразили благодарность администрации учреждения за предоставленную возможность лично ознакомиться с условиями отбывания наказания их близких, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.


колония осужденные

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