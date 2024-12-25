Колония в Улан-Удэ распахнула двери для родственников осуждённых

В улан-удэнской исправительной колонии №8 состоялся день открытых дверей для родственников осуждённых.Встретиться с близкими смогли осуждённые с высокими показателями в производственной и трудовой деятельности, а также проявившие активность в различных воспитательных мероприятиях и показывающие «положительную динамику в поведении».Родственникам рассказали об условиях содержания осуждённых. Сотрудники колонии провели экскурсию по территории колонии и показали его ключевые объекты. Так, родственники смогли посетить спортивный зал, библиотеку и комнату истории учреждения.Также им показали видеопрезентацию «Наши будни», позволяющей ближе познакомиться с повседневной жизнью осуждённых.- По завершении экскурсии родственники выразили благодарность администрации учреждения за предоставленную возможность лично ознакомиться с условиями отбывания наказания их близких, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.