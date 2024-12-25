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В Бурятии с нового года всем повысят пенсии

В Бурятии с нового года всем повысят пенсии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их проиндексируют на 7,3%

В 2025 году жителям Бурятии, как и всем остальным россиянам, повысят пенсии. Индексация в 7,3% (это прогнозируемый уровень инфляции за 2024-ый) на этот раз коснётся и работающих пенсионеров – она возобновится после девятилетнего перерыва. Соответствующий закон подписал ещё в начале июля президент страны Владимир Путин.

Как пояснили на официальном сайте правительства РБ, у последних размер прибавки будет зависеть не от той пенсии, которую они получают сейчас, а от той, которую могли бы получать, если бы не трудились на заслуженном отдыхе. В таком случае она окажется более весомой. Эта сумма добавится к уже существующим выплатам.
 
- Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке он получит повышение за счёт всех пропущенных индексаций за время своей работы, – отметили в правительстве.
 
Там привели пример. Так, если сейчас человек получает пенсию размером в 20 000 рублей, а пропущенные индексации составляют 5 000, то база для индексации составит 25 тысяч: 25 000 × 7,3% = 1 825 рублей.
 
- Таким образом, с января 2025-го пенсионер получит 21 825 рублей. Если он уволится в феврале, пенсию будут начислять уже с учётом пропущенных индексаций – 25 000 рублей + 1 825 рублей = 26 825 рублей, – говорится в сообщении.
 
Кроме того, в республике станут больше пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Другие выплаты и социальные пособия работающим пенсионерам продолжат индексировать в 2025-ом так же, как и раньше. У них сохранится и августовский перерасчёт, который проводится ежегодно в связи с поступлением новых страховых взносов работодателей.
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