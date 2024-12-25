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Улан-удэнскую школу из-за холода в классах перевели на дистант

Улан-удэнскую школу из-за холода в классах перевели на дистант
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подрядчика обязали отрегулировать окна

Ранее в Улан-Удэ родители учащихся школы №108 забили тревогу из-за того, что их дети мёрзнут на уроках.

Видео с окнами, в которых видны щели, появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». «Беда с окнами: они не закрываются до конца, сквозь щели видно улицу, а по кабинетам гуляет сквозняк», - говорилось в сообщении.

Сегодня в мэрии Улан-Удэ сообщили, что сотрудники комитета по образованию незамедлительно выехали на место. На момент проверки температурный режим был в норме, щелей в окнах не было. По словам директора школы, вероятно, ситуация возникла из-за того, что окна плохо закрыли после проветривания.

- Здание школы работает с сентября 2023 года. За прошедший отопительный сезон температура была в норме, жалоб не поступало. Но все окна в школе требуют регулировки. Об этом не раз указывалось в актах устранения недостатков и дефектов для подрядчиков. На сегодняшний день генеральным подрядчиком эти недостатки не устранены. В период каникул организация дополнительно сделает регулировку всех окон по школе, - отметил и.о. председателя комитета по образованию Валерий Цыбикдоржиев.

На сегодняшний день благодаря дополнительным настройкам теплового узла температура в помещениях школы поднимается до 20 градусов. Пока детей в школе №108 перевели на дистанционный формат.

- Сегодня с утра оповестили родителей и школьников через классных руководителей. Будем следить за ситуацией, - сказал Валерий Цыбикдоржиев.

Завтра в школе пройдёт елка, а на следующей неделе ребята отправятся на новогодние каникулы. За это время подрядчики обязаны все окна отрегулировать на зимний режим.

Как сообщал «Байкал-Daily», новое здание школы № 108 в 102 микрорайоне открыли в 2023 году.

Температурный режим в школах и детсадах возьмут на контроль

На сегодняшнем планёрном совещании мэр города Игорь Шутенков поручил отслеживать температурный режим во всех школах и садах.

- Если есть некомфортные условия, то по ним надо меры принимать моментально. В этом деле должен участвовать весь коллектив школы. Да, если мы арендуем это помещение, но, тем не менее, все требования, обслуживающая организация, должна исполнять. Я попрошу также наших коллег-депутатов проверить ситуацию по школам. Лучше всем миром навалиться и сделать так, чтобы наши дети не учились на сквозняке и при пониженной температуре, - сказал он.
школа

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