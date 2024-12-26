26 декабря

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В Улан-Удэ днём потеплеет до -13 градусов

В Улан-Удэ днём потеплеет до -13 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-17 м/с, позёмка, заносы. Температура днём составит 13-18, местами 21-26, по южному Прибайкалью 5-10 градусов мороза.

В Улан-Удэ ожидается небольшой снег. Днём от -13 до -15 градусов, ветер северо-западный 5-10 м/с.

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