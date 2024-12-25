25 декабря

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Улан-удэнцев покорила «новогодняя» иномарка

Улан-удэнцев покорила «новогодняя» иномарка
Общество,  Фото:опубликовано в "Аноним 03"
Сверкающий автомобиль ездит по городу и поднимает всем настроение

Недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили видео, сделанное возле путепровода на Элеваторе в Улан-Удэ. На кадрах – иномарка, украшенная новогодними гирляндами. Она просто сразила горожан и подняла многим настроение.

Наши земляки пришли от увиденного в настоящий восторг. Некоторые выразили желание проделать такое же со своими машинами. В комментариях к посту предположили, что гирлянды на авто повесил тот самый водитель, который рассекал на сверкающей Toyota Camry по столице Бурятии год назад.

Тогда владельца «праздничной» иномарки активно хвалили за креатив. Сам он поблагодарил земляков за приятные слова в «Анониме 03» и рассказал, что до 31-го декабря вообще ездил на своей нарядной «Тойоте» в костюме Деда Мороза. В разговоре с «Байкал-Daily» молодой человек признался, что идея украсить авто пришла, когда он увидел на улицах «новогодние» автобусы.

- Они были украшены с одной стороны. Решил повторить и обклеить всю машину. Сложность заключалась в том, какую гирлянду сделать – требовалось, чтобы она была длинной. Запитать не составило проблем – приобрели преобразователь из 12 в 220В, подключили – и всё заработало, – отметил улан-удэнец. – Отдельное спасибо сотрудникам ГИБДД, что лояльно отнеслись к гирлянде на время праздников.



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